Казань, 24 ноября, 2020, 07:55 — ИА Регнум. Крупный банк Татарии, который лишился лицензии три года назад, — «Татфондбанк» требует с АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) более 22 млн рублей. Исковое заявление арбитраж Москвы пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск от республиканского банка, где более 40% доли имели власти региона, поступил в суд 18 ноября 2020 года. Сумма требований — 22,365 млн рублей, но детали пока неизвестны.

В то же время в январе 2020 года арбитраж отказал в удовлетворении иска ООО «Парнас» из Сургута, которое занималось розничной торговлей одеждой. В рамках дела с компании «СОГАЗ» требовали «страховое возмещение по договору №1913 РТ 0237 страхования имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей от 06.12.2013 г. в размере 22 365 000 рублей». ТФБ участвовал в споре третьим лицом.

Истец, который к тому моменту был уже банкротом, заявил, что в ночь на 2 декабря 2018 года «произошёл пожар на застрахованном объекте» — в двухэтажном здании в Нефтеюганске, что «привело к гибели указанного застрахованного имущества». В возбуждении уголовного дела по факту пожара было отказано. Также суд отказался удовлетворить иск о выплате страховки, так как договор страхования был заключен в пользу «Татфондбанка» «в части страховой выплаты в размере неисполнения страхователем обязательств по кредитному договору» от 2013 года. В июне решение устоялось в арбитраже Московского округа.

Напомним, ТФБ на момент отзыва лицензии в 2017 году по размеру активов был на 42-м месте в РФ. На октября 2020 года его долги перед 18 107 кредиторами превышали 169,081 млрд рублей.