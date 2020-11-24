Москва, 24 ноября, 2020, 06:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «Торговый дом «ГУМ». С управления Росимущества по Москве в рамках спора было взыскано почти 63 млн рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

ГУМ. Москва

Судья Дружинина взыскала в пользу АО «сумму неосновательного обогащения в размере 62 898 216 руб. 77 копеек, проценты за пользование денежными средствами в размере 293 009 руб. 45 копеек, а также расходы на оплату госпошлины в размере 200 000 рублей».

Напомним, в июле 2020 года акционерное общество подало сразу два иска к Росимуществу. Их общая сумма превысила 120 млн рублей. До этого, в июне 2020 года, суд уже удовлетворил один иск АО — на 3,2 млн рублей, которые также фигурировали в качестве неосновательного обогащения. Речь шла о договоре аренды от 2014 года, второй стороной по которому изначально было ФГУП «Федеральный комплекс «Кремлевский», а потом — управление Росимущества по Москве. Помещения общей площадью почти 75 тыс. кв. м арендовались в объекте культурного наследия федерального значения «Верхние торговые ряды» на Красной площади, 3. В рамках договора арендатор проводит капитальный ремонт, который ему компенсируется. Именно вопрос компенсаций и стал основанием для исков.