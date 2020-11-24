Владивосток, 24 ноября, 2020, 04:41 — ИА Регнум. Жители Владивостока в соцсетях критикуют, жалуются и говорят, что в городе после ледяного шторма ничего не чистят и не убирают.

Vlc.ru Олег Гуменюк

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«Благодарю всех тех, кто нашёл силы и ресурсы в эти дни помогать своим соседям, друзьям, просто жителям города. Также огромное спасибо за помощь в очистке улиц ото льда и упавших веток», — написал мэр Владивостока Олег Гуменюк на своей странице в Instagram.

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Под этим сообщением горожане оставляют гневные отклики.

«Уже сколько дней прошло после дождя, а лестницы, тротуары не только не расчищены, а даже не просыпаны ничем. Сделайте пункты обогрева у травмпунктов, пострадавшим места не хватает в помещениях. Это действительно кошмар. Пришлось зашивать порванную руку у знакомых на дому, у которых дочь студентка стоматологии».

«Почему в городе не чистят дороги, от слова совсем! Из 64-го и 71-го микрорайонов выехать невозможно без стояния в многокилометровых пробках! Люди домой и на работу едут по полтора-два часа маршрутом, который обычно 15 минут занимает! Это разве нормально организованная работа администрации и спецслужб? Или ввели режим ЧС и всю ответственность с себя сняли?».

«Город выглядит как после бомбежки, никто не убирает поваленные деревья, родители с детьми идут по дороге. Отопления нет. Город без хозяина. Это всё неделю продолжается», — критикуют горожане.

А жители дома 134а по проспекту 100-летия Владивостока рассказали, как своими силами восстановили линию подачи электроэнергии по двум домам на проспекте 100-летия Владивостока и ул. Давыдова, д. 21.

«За свой счёт нанимали автовышку, за свой счёт покупали все необходимые материалы и инструменты для восстановления линии электропередач. Таким образом подключили 2 дома. Оборонэнерго нам ответил ещё три дня назад, что не раньше чем через неделю приедут нам подключать свет. УК вообще трубки не берёт. Подскажите, пожалуйста, куда нам нужно обратиться, чтобы наши затраты все возместили и тех, кто выполнял работу (жильцы дома 134а), также отблагодарили от лица администрации? Так же отпилили все сломанные ветки, очистили все провода от обломышей деревьев и убрали все аккуратно в сторону (вывозить не на чем). Очень ждём Ваш ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, между тем, по информации пресс-службы мэрии Владивостока, израсходовано уже почти четыре тысячи тонн песко-соляной смеси и 650 кубометров жидкого химреагента. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.