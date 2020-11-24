Миасс, Челябинская область, 24 ноября, 2020, 03:35 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к предприятию, которое ведёт свою историю с 1959 года — АО «Миасский машиностроительный завод». Иск от кредитора пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление подано ООО «Техно-Логика» из Татарии. Претензии поступили 23 ноября 2020 года, но сумма долга не сообщается.

Между тем в декабре 2019 года арбитраж частично удовлетворил иск компании из Татарии, взыскав с уральского завода «3 438 763 руб. 49 коп., в том числе по договору №293/64 от 02.04.2019: основной долг 3 340 011 руб. 38 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами с 22.05.2019 по 03.10.2019 в сумме 98 752 руб. 00 коп., и проценты за пользование чужими денежными средствами с 04.10.2019 по день фактической уплаты суммы задолженности 3 340 011 руб. 38 копеек», уточнив, что «размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующие периоды с 04.10.2019 года». Требование о взыскании более 839 тыс. рублей по другому договору было оставлено без рассмотрения.

В качестве арбитражного управляющего для завода предлагается участник ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

По данным с сайта АО, в числе прочего оно производит и оборонную продукцию, включая компоненты и узлы морских баллистических ракет, аппаратуру для морских ракетных комплексов.

ТЭЦ завода обеспечивает горячей водой и теплом жителей посёлка Строителей.