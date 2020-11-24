Старейший машиностроительный завод Урала получил банкротный иск
Миасс, Челябинская область, 24 ноября, 2020, 03:35 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к предприятию, которое ведёт свою историю с 1959 года — АО «Миасский машиностроительный завод». Иск от кредитора пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление подано ООО «Техно-Логика» из Татарии. Претензии поступили 23 ноября 2020 года, но сумма долга не сообщается.
Между тем в декабре 2019 года арбитраж частично удовлетворил иск компании из Татарии, взыскав с уральского завода «3 438 763 руб. 49 коп., в том числе по договору №293/64 от 02.04.2019: основной долг 3 340 011 руб. 38 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами
В качестве арбитражного управляющего для завода предлагается участник ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».
По данным с сайта АО, в числе прочего оно производит и оборонную продукцию, включая компоненты и узлы морских баллистических ракет, аппаратуру для морских ракетных комплексов.
ТЭЦ завода обеспечивает горячей водой и теплом жителей посёлка Строителей.