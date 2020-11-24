Москва, 24 ноября, 2020, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» к Минобороны России. С ответчика была взыскана многомиллионная неустойка. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск удовлетворён полностью. В споре речь шла о законной неустойке в размере 63,788 млн рублей за период с мая 2017 по август 2020 года и неустойке в размере «1/130 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент фактической оплаты». Последняя начисляется на сумму долга в размере 162,869 млн рублей, начиная с 12 августа 2020 года и по дату фактической оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, это же управление в августе 2020 года обратилось сразу с семью исками о взыскании долгов. Общая сумма требований превысила 122 млн рублей.

Ранее управление было назначено исполнителем госконтрактов с Минобороны РФ на поставку ряда услуг ЖКХ.