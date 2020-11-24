Белгород, 24 ноября, 2020, 03:09 — ИА Регнум. Банк «Траст» потребовал обратить взыскание на имущество АО «Сахарный комбинат Большевик», которое выступает предметом залога по договору об ипотеке от 2019 года. Взыскать активы комбината из Белгородской области предложено через продажу их на публичных торгах с начальной ценой 119 666 907 рублей 82 копейки. Дело слушается в арбитраже Белгородской области, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Иск банка поступил в суд в конце сентября 2020 года. Ответчик предложил привлечь в дело третьими лицами Lyrsenia Holdings LTD (Кипр), ООО «Льговагроинвест», ООО «Грайворон-агроинвест» и назначить судебную экспертизу для определения рыночной цены залогового имущества.

«Истец возражал против привлечения к участию в деле третьих лиц, считал, что их права не будут затронуты решением суда, ходатайство о назначении судебной экспертизы считал преждевременным», — отмечается в определении суда.

Всего предлагается продать на торгах 97 объектов, включая десять земельных участков в селе Головчино Грайворонского района Белгородской области.

Заседание по существу вопроса назначено на 3 декабря 2020 года.