Лансинг, США, 24 ноября, 2020, 01:36 — ИА Регнум. Счетная комиссия американского штата Мичиган утвердила результаты голосования в регионе, согласно которым победил кандидат от демократов Джо Байден, сообщает пресс-служба комиссии.

(сс) Gage Skidmore Джозеф Байден

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За утверждение результатов голосования в Мичигане высказалось два члена комиссии от демократов и один от республиканцев. Второй член Республиканской партии США проголосовал против. Результат, утвержденный комиссией, следующий: 50,6% голосов за Байдена, 47,8 — у Дональда Трампа. Согласно этим данным, демократу удалось вырваться вперед на более чем 154 тыс. голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября члены Республиканской партии США в законодательном собрании штата Мичиган заявили, что не станут действовать в обход установленных процедур для изменения результатов голосования. По их словам, достоверных данных о фальсификациях на выборах они не получали.