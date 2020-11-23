Москва, 24 ноября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. В Москве ввод повышающих коэффициентов при смене разрешённого использования земельных участков поможет создать баланс при застройке территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Коэффициенты при изменении функционала арендуемого у города земельного участка вводит постановление мэра Москвы Сергея Собянина. Размер нового платежа определится в зависимости от расположения участка. Например, в пределах старой Москвы он вырастет вдвое, для новых территорий — в восемь раз.

Как пояснили в пресс-службе, таким образом планируется поддержать сбалансированность и комплексность при застройке районов. Также эта мера позволит снизить дефицит рабочих мест за пределами ТТК. В комплексе рассказали об имеющемся дисбалансе: сейчас коммерческая недвижимость сконцентрирована в основном в центре города, из-за чего происходит ежедневная маятниковая миграция жителей более отдалённых районов.

Новые меры позволят сбалансировать строительство и создать в городе больше многофункциональных зон, в которых, помимо жилья, есть социальная инфраструктура и рабочие места. Повышающие коэффициенты будут применяться для проектов с экстремально высокой плотностью застройки, где не предусматривается создания мест приложения труда. При этом создатели многофункциональных проектов напротив, будут освобождены от платы за изменение вида разрешённого использования.

Льгота распространится не только на строительство объектов административно-делового или промышленно-производственного назначения, но и на объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торгово-развлекательных объектов, общественного питания, а также многофункциональных объектов, включающих все выше перечисленные виды. В пресс-службе добавили, что степень снижения платежа зависит от площади мест, где будут созданы рабочие места.