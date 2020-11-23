WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС на должность министра финансов США
Вашингтон, 23 ноября, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джозеф Байден намерен выдвинуть экс-главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на должность министра финансов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Таким образом, как отмечает издание, Джанет Йеллен может стать первой в истории Соединённых Штатов женщиной, назначенной на этот пост.
Напомним, ранее сегодня в штабе Джо Байдена сообщили, что в случае вступления в должность он намерен предложить на пост государственного секретаря кандидатуру Тони Блинкена.
Кроме этого, Байден уже определился с кандидатурами на должности главы министерства внутренней безопасности, постоянного представителя США при ООН и советника главы Белого дома по национальной безопасности.
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