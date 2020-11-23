Вашингтон, 23 ноября, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джозеф Байден намерен выдвинуть экс-главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на должность министра финансов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

U.S. Federal Reserve Джанет Йеллен

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Таким образом, как отмечает издание, Джанет Йеллен может стать первой в истории Соединённых Штатов женщиной, назначенной на этот пост.

Напомним, ранее сегодня в штабе Джо Байдена сообщили, что в случае вступления в должность он намерен предложить на пост государственного секретаря кандидатуру Тони Блинкена.

Кроме этого, Байден уже определился с кандидатурами на должности главы министерства внутренней безопасности, постоянного представителя США при ООН и советника главы Белого дома по национальной безопасности.

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