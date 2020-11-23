Анкара, 23 ноября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Председатель группы дружбы Европейский союз — Турция Ричард Чарнецки на деловой встрече 23 ноября заявил, что напряженность во внешней политике никогда не была в интересах международных отношений. По его словам, все проблемы, которые сейчас стоят на повестке дня между ЕС и Турцией, являются решаемыми. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Флаги Турции и ЕС

Чарнецки также отметил, что геополитическая позиция Турции — очень важна для Европейского Союза, и двусторонние отношения должны продолжаться.

Он подчеркнул, что значимость Турции в регионе — очевидна, и важно, чтобы ее понимали и ее европейские партнеры, добавив, что основой отношений ЕС и Турции являются двусторонние торговые и инвестиционные отношения. Группа дружбы ЕС и Турции будет служить мостом между бизнесом и лицами, принимающими политические решения.

Напомним, Чарнецки таким образом прокомментировал разногласия Турции и стран Запада в связи с тем, что военные корабли стран НАТО и Евросоюза осуществили в Средиземном море операцию «Ирини», направленную на пресечение поставок оружия в Ливию, где с 2011 года продолжается гражданская война. При этом Турция открыто оказывает поддержку ливийскому Правительству национального согласия.