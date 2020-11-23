Екатеринбург, 23 ноября, 2020, 23:21 — ИА Регнум. В Свердловской области ещё не решили, отменять ли детские новогодние праздники в резиденции главы региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в оперштабе области местным СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ледовый городок в Екатеринбурге

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Ранее в региональном министерстве образования и молодёжной политики рекомендовали школам отказаться от общих новогодних праздников и корпоративов.

«Поиск и обсуждение возможных безопасных форматов продолжается, в том числе в рамках работы противоэпидемической комиссии», — ответили в штабе на вопрос о проведении праздников в резиденции губернатора, передаёт «КП-Урал».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии COVID-19 в Екатеринбурге откроют ледовый городок без традиционного массового мероприятия.