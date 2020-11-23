Торонто, Канада, 23 ноября, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Клуб НБА «Торонто Рэпторс» подписал контракт с украинским центровым Алексеем Ленем, информирует журналист Шэмс Чарания. Условия подписанного на правах свободного агента соглашения пока не разглашаются.

tony quinn Алексей Лень

В НБА Лень защищал цвета «Атланты» и «Сакраменто». В составе первых он провел большую часть прошлого сезона, он набирал 8,7 очка и 5,8 подбора в среднем за матч. Перед дедлайном его обменяли в «Кингз», в их составе он в среднем набирал 5,9 очка и 6,1 подбора.