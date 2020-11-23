Москва, 23 ноября, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Правительство России направило ещё 80 млрд рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Как сообщает пресс-служба правительства, указанные средства будут распределены между 39 регионами, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

Ране сегодня Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что дополнительные средства помогут регионам выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, в текущем году году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено свыше 200 млрд рублей.