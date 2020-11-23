Минск, 23 ноября, 2020, 22:42 — ИА Регнум. Белоруссия планирует усилить свои Вооруженные силы и закупить российские боевые самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35, заявил 23 ноября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Alex Beltyukov Истребитель Су-30

По его словам, руководство республики планирует в 2021 году закупить четыре Су-30СМ и четыре ударных вертолета Ми-35.

«Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем еще четыре закупить. Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с Российской Федерацией, закупить четыре вертолета Ми-35», — сказал Хренин.

Кроме того, белорусский министр обороны рассказал о планах «перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А», а также намерении закупить системы связи и радиоэлектронной борьбы.