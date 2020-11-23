Кострома, 23 ноября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. В Костромской области 18,5% работающих граждан приходится довольствоваться зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц, при том, что всего 1,6% жителей региона получает жалованье выше 100 тысяч рублей в месяц — такие данные приводит «РИА Новости».

Фрагмент картины «Бурлаки на Волге». Илья Ефимович Репин. 1873 г

Ещё больше работающих за маленькую зарплату — 21,2% — в граничащей с Костромским регионом Ивановской области. Самым благополучной из «соседей» оказалась Вологодская область, где доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц — 3,6%, а доля получающих менее 15 тысяч рублей — 9%. В Ярославской и Нижегородской областях скромные зарплаты получают 13,4% и 12% рабочего населения соответственно.

По данным «Костромастата» за январь-сентябрь 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников на предприятиях и в организациях Костромской области составила 30 920 рублей. Показатель остался на уровне прошлого года, увеличившись на незначительные 0,3%.