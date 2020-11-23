Париж, 23 ноября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Во Франции начался процесс над бывшим президентом страны Николя Саркози, обвиняемом в коррупции, но тут же был перенесен из-за болезни одного из важных фигурантов дела. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Le Figaro.

Thomas Bresson Николя Саркози

Экс-президента Франции обвиняют в создании «коррупционного соглашения» с собственным адвокатом, Тьерри Эрзогом, согласно которому Саркози собирался «оказать помощь» тогдашнему генеральному прокурору в Кассационном суде Жильберу Азиберу в виде высокого поста в Монако в обмен на предоставление данных по расследованию дела о нелегальном финансировании его президентской компании в 2007 году.

Несмотря на то, что Саркози прибыл в здание суда в назначенное время, адвокаты одного из фигурантов дела, Азибера, попросили перенести первое заседание из-за предполагаемой болезни бывшего прокурора. Суд удовлетворил их прошение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Саркози предъявлено еще одно обвинение обвинение в «преступном сообществе» по подозрению в финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года.