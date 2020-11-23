Москва, 23 ноября, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Головной атомный подводный ракетный крейсер проекта «Ясень-М» «Казань» успешно отработал стрельбы бортовым ракетным комплексом по наземной цели, сообщает 23 ноября пресс-служба Военно-Морского флота.

Mil.ru Атомная подводная лодка «Казань»

Боевая часть крылатой ракеты «Калибр» уничтожила цель на полигоне «Чижа» в Архангельской области.

Отмечено, что цель располагалась на расстоянии более тысячи км от места запуска.

«Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний и состоялась в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне «Чижа» в Архангельской области на расстоянии свыше тысячи километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», — указано в сообщении.

Напомним, на данный момент атомный подводный ракетный крейсер «Казань» проходит завершающий этап государственных испытаний.

После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» войдет в боевой состав Военно-морского флота России.