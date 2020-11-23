Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 20:45 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга вечером 23 ноября загорелись несколько гаражей. Пожару присвоен повышенный ранг 1БИС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пожарные

Сообщение о пожаре на Дальневосточном проспекте, д.1, поступило в оперативные службы в 19:42 мск.

Как установлено, пламя охватило шесть гаражей, размером 3×6 метров каждый, в ряду из 11-ти гаражей. С огнем борются 20 пожарных на четырех единицах техники.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ведомстве.