Бузулукский район, Оренбургская область, 23 ноября, 2020, 20:39 — ИА Регнум. На территории Бузулукского района Оренбургской области вечером 23 ноября произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В автоаварии погибли пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По оперативным данным, на 198-м километре трассы М — Урал женщина-водитель автомобиля «Датсун» не справилась с управлением, иномарка выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген».

Оба водителя и трое пассажиров скончались на месте. Ещё один пассажир госпитализирован.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.