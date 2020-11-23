Экономист заявил о снижении доступности жилья в России
Москва, 23 ноября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. Доступность жилья для основной части населения России снизилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка (ЦБ) России Ольги Поляковой о нивелировании выгоды от льготной ипотеки за счёт роста цен на жильё.
По мнению экономиста, льготная ипотека стала одним из факторов роста цен на жилье, но далеко не единственной причиной подорожания недвижимости.
«Итоговая доступность жилья, естественно, снизилась. Связано это с тем, что рост цен на жилье за последний год намного превышал реально располагаемые доходы граждан. А ведь ежемесячный платёж — это погашение не только процентов, но и тела кредита. Действительно, достаточно предсказуемым образом итоговая доступность снизилась. То, что льготная ипотека была одним из факторов — это несомненно. Но каков вклад этого фактора измерить невозможно», — сказал Хестанов.