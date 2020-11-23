Москва, 23 ноября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Рост цен на недвижимость в России во многом связан не только с ростом доступности ипотечных займов, но и по причине панических настроений в обществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщил экономист Василий Колташов.

Рост цен на жильё

«У этой истории есть ещё одна сторона. Она касается того, что будет дальше. И вот дальше-то как раз выясняется, что лавинообразного спроса, несмотря на распространение льготной ипотеки и снижение ключевой ставки Центрального банка, мы в 2021 году можем не увидеть. И тут важно следующее: то, что в 2020 году цены поднялись, было связано не только с мерами поддержки правительства и Центрального банка РФ, но и с паникой», — сказал Колташов.

По словам экономиста, у панического спроса на недвижимость было две волны. Первая — в начале года, из-за девальвации рубля и обвала мировых цен на нефть. Вторая волна пришлась на осеннюю девальвацию рубля, во время которой население вкладывало средства в недвижимость из-за опасений того, что деньги могут обесцениться.