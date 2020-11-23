Москва, 23 ноября, 2020, 19:46 — ИА Регнум. На дорогах Москвы вечером в понедельник, 23 ноября, ожидается много снега и гололедица. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На дорогах гололедица, много снега, а местами строительные работы. В вечерний час пик ждём до 7 баллов», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что основные затруднения в движении прогнозируются на Рязанском проспекте, Щёлковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, на проспекте Мира, а также на Садовом кольце, ТТК и МКАД.