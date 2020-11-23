Нарьян-Мар, 23 ноября, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В 2021 году администрацию Ненецкого автономного округа ждет оптимизация. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, губернатор региона Юрий Бездудный поручил подведомственным учреждениям сформировать предложения по количеству вакансий, подлежащих сокращению.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

«Даю поручение всем профильным заместителям и руководителям департаментов проанализировать организационную структуру всех управлений, отделов, подведомственных учреждений и в срок до 1 февраля представить свои предложения по оптимизации, — заявил Юрий Бездудный. — Сразу хочу предупредить — в этот период приём на работу только при острой необходимости. Мы понимаем, что, если есть где-то вакансии, будем сокращать вакансии, нам очень важно сохранить людям работу, но и при этом избыточные штаты нам не нужны».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми приняли решение сократить с 1 января 2021 года 5% чиновников.