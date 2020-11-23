Пекин, 23 ноября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. В письменном интервью Синьхуапомощник директора Департамента МВФ по АТР, глава миссии по Китаю Хельге Бергер дал высокую оценку темпам выхода КНР из постэпидемического кризиса. Об этом агентство сообщает 23 ноября, подчеркивая, что причиной быстрого восстановления китайской экономики служит углубление политики реформ и открытости, в рамках которого внутренний и внешний рынки дополняют и стимулируют друг друга.

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Строгие меры по профилактике и контролю эпидемии, принятые китайским правительством, считает чиновник МВФ, предотвратили распространение эпидемии, а своевременные меры макроэкономической и финансовой поддержки смягчили удар и урон пандемии.

Сообщатся, что в «Перспективах развития мировой экономики», которые МВФ опубликовал в октябре, прогнозируется мировой экономический спад в 4,4%, и единственной страной, добившейся роста, остается Китай, в котором он составит около 2%.