Киев, 23 ноября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Объемы промышленного производства на Украине в октябре 2020 года сократились на 5,0% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Соответствующие данные 23 ноября обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, падение промпроизводства на Украине снова ускорилось, поскольку в сентябре было зафиксировано падение на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года.

В общей сложности за январь-октябрь 2020 года по сравнению с январем-октябрем прошлого года промпроизводство на Украине сократилось на 6,8%.

Напомним, что по итогам 2019 года на Украине зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%. Однако если в начале прошлого года оно было небольшим и порой совсем формальным, то ближе к концу года резко ускорилось до 5−7% в месяц.