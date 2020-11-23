Киев, 23 ноября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал итоги местных выборов для политической силы.

Russianname Выборы на Украине

Об этом политик заявил в интервью изданию «Журналист» (опубликовано 23 ноября), подчеркнув, что окончательную оценку удастся сформулировать лишь к концу месяца.

«Пока могу сказать о главном: наша партия ОПЗЖ выиграла выборы… Ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом — именно в пользу ОПЗЖ. В нашем активе — фактический выигрыш в шести областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов», — отметил депутат.

По мнению политика, выигрыш на местных выборах партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обусловлен правильной и последовательной позицией ОПЗЖ по многим экономическим и политическим вопросам.

«Все решения, волнующие людей сегодня, принимаются стратегическим советом партии, в который входят: руководитель совета Медведчук, я, Бойко и Левочкин. Люди устали от вранья, от «креативных гиперлупов», люди хотят прагматизма, покоя и стабильности», — констатировал он.

Также Рабинович заявил, что больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах — заслуга Виктора Медведчука, потому что его встречи с руководителями России, в первую очередь с «героической попыткой» добыть коронавирусную вакцину, нашли понимание и одобрение у людей.

«Мы пытались поднимать горячие экономические вопросы, добивались возможности снижения цены на газ. Судя по фокус-группам, очень повлияли на избирателей события по празднованию 9 мая, конкретно — проявленное уважение к памяти героев Великой Отечественной войны — это поддержали 75% граждан страны…» — резюмировал Рабинович.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук констатировал по итогам местных выборов, что ОПЗЖ по всей стране уверенно вытесняет с лидирующих позиций партию Зеленского «Слуга народа» и становится той политсилой, которая объединяет большинство украинцев и защищает их интересы.

Он подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» на местных выборах победила в шести регионах Украины, в то время как «Европейская солидарность» — в пяти областях, а партия так называемого монобольшинства «Слуга народа» — всего в четырех. И это с тем учетом, обратил внимание Медведчук, что в 2019 году на досрочных парламентских выборах партия Зеленского одержала победу в 22 областях страны.