Беглов пообещал нарастить мощность ковид-лабораторий Петербурга
Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Лаборатории Санкт-Петербурга смогут проводить суммарно на 8 тыс. больше тестов на коронавирус в сутки, чем сейчас. Об этом 23 ноября заявил губернатор Александр Беглов. Сколько тестов максимально готовы проводить все петербургские лаборатории сегодня, он не уточнил.
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Из бюджета выделили больше 34 млн рублей на дооснащение пяти лабораторий в районах города, еще 100 млн рублей дали районным лабораториям на тест-системы, а трем стационарам — на выявление антител к коронавирусу.
«Суммарная мощность всех лабораторий увеличится на 8 тысяч тестов в сутки», — заявил Александр Беглов.
Губернатор указал, что город, страна и весь мир живут в новой реальности, неотъемлемой частью которой являются маски, перчатки, удаленная работа и социальная дистанция.
«К сожалению, заболеваемость растет. По требованию Роспотребнадзора пришлось ввести дополнительные ограничительные меры. Планируем проводить больше анализов на COVID. В больнице № 26, Елизаветинской и в НИИ скорой помощи готовятся к открытию новые лаборатории, где будут проводить ПЦР-диагностику. Мощность каждой — 300 тестов в день», — сказал Александр Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».
Напомним, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 2926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 468 человека. Это меньше достигнутых ранее пиковых значений тестирования, превышающих 40 тыс. тестов в сутки.