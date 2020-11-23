Москва, 23 ноября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Российский военнослужащий из состава миротворческой группировки в Карабахе получил ранение в Тертерском районе, сообщает 23 ноября Минобороны РФ.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

Подрыв мины, взрывом которой был ранен российский офицер, четверо сотрудников МЧС НКР и убит офицер ВС Азербайджана, произошел в ходе поиска тел погибших.

Напомним, одной из задач, стоящих перед российскими миротворцами в Карабахе, является организация обмена пленными и телами погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, раненый российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, угрозы для его жизни нет.