Париж, 23 ноября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Еврокомиссия прокомментировала проект закона о глобальной безопасности, за который уже проголосовала нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Agence France-Presse.

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В своем сообщении официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что, «безусловно, в периоды кризисов предоставление журналистам возможности работать свободно и максимально безопасно становится еще более важным».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро для тех, что«распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред». Французские журналисты считают, что закон нарушает право на свободу слова и свободу информации.