Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Студентам Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, проживающим в студгородке, разрешили покидать территорию проживания не больше чем на час и только в отведенное для этого время. Соответствующее объявление за подписью директора студгородка Валерия Жукова появилось на входе в жилые корпуса, сообщили очевидцы в группе «Мегаполис» в соцсети «ВКонтакте».

Megapolisonline.ru Объявление в общежитии вуза

"Немного суровой жизни студентов СПбГУТ им. Бонч-Бруевича. Их выпускают из общежитий только с 12 до 17 часов и только по разрешению», — комментирует автор фотографии.

Согласно тексту объявления, с 23 ноября выход студентов из общежития возможен только по разрешению администрации с соблюдением очередности. Покинуть здание студенты могут только для покупки продуктов питания или лекарств и не более чем на час. Работающим учащимся необходимо предоставить справку от работодателя.

Как позже отметил автор поста, после того как информация попала в СМИ, объявление решили исправить, теперь оно носит «рекомендательный характер».

ИА REGNUM обратилось к администрации вуза за комментарием. Там сообщили, что данное распоряжение уже отменено в связи с некорректностью и технической ошибкой.

«Все постановления (распоряжения) носят рекомендательный характер», — пояснили в вузе.