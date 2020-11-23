Рим, 23 ноября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. 25-летний вратарь римского «Лацио» и сборной Албании Томас Стракоша пропустит матч четвертого тура Лиги Чемпионов 2020/21 с санкт-петербургским «Зенитом».

kulacgmx.at Томас Стракоша

Ответный матч «Зенита» с «Лацио» состоится 24-го ноября в 23:00 по московскому времени в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

В текущем сезоне Стракоша принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей.