Париж, 23 ноября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Обещание президента Франции Эммануэля Макрона«сделать все», чтобы помочь своему алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну«успешно осуществить демократический переход», было резко раскритиковано оппозицией Алжира как попытка «вмешательства во внутренние дела» государства. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

«Макрон считает себя вправе подтверждать легитимность лидеров развивающихся государств, коим являемся и мы», — заявили представители одной из основных светских оппозиционных партий Алжира — «Объединение за культуру и демократию».

«В случае с Алжиром он считает себя вправе подтверждать то, что президенту государства можно доверять… Это не просто вмешательство во внутренние дела, это свидетельство того, что Франция хочет управлять развитием нашей страны», — заявил видный деятель оппозиционного движения «Хирак» Карим Таббу.

«Франция не может смириться с тем, что в нашей стране могут возникнуть демократические силы и свободные молодые люди», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Макрон упрекнул вновь избранного президента Гвинеи Альфу Конде в изменении Конституции Гвинеи «с единственной целью — удержать власть».

В своем интервью журналу Jeune Afrique президент Франции решил обсудить результаты президентских выборов в Гвинее, проведенных 18 октября, которые были подтверждены Конституционным судом страны, несмотря на протесты гвинейских оппозиционных партий.