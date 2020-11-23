Майкоп, 23 ноября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 23 ноября, достигло 7533, сообщается на странице регионального минздрава в Instagram. Накануне в республике инфекцию выявили у 81 человека — это второй по величине суточный прирост в регионе с начала пандемии.

Минобороны России

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Больше всего носителей COVID-19 в Адыгее к настоящему времени выявлено в городе Майкопе — 2879. Среди «лидеров» по этому показателю также Тахтамукайский (1158) и Майкопский (819) районы. Наименьшее количество фактов заражения в республике зафиксировано в Шовгеновском районе — 275.

За минувшие сутки в Адыгее выздоровели 43 пациента с коронавирусом, а всего с начала пандемии переболели 6110 человек. На лечении в регионе находится 1361 инфицированный. Накануне в республике также зарегистрирован 62-й случай смерти пациента с COVID-19: в инфекционном госпитале скончался житель Теучежского района.