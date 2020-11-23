Екатеринбург, 23 ноября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Новогодние корпоративы и линейки в школах Свердловской области рекомендуется отменить, сообщили в региональном министерстве образования и молодёжной политики местным СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний праздник

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Как передаёт интернет-газета Znak, соответствующие рекомендации приняли на заседании противоэпидемической комиссии. Это не касается малых утренников в отдельных классах, которые можно проводить без допуска родителей и других зрителей.

Также предлагается организовать дистанционную линейку. Такие меры «позволят сохранить праздник для детей и в то же время дадут возможность избежать риска распространения инфекции», сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области закрыли на карантин по COVID-19 или ОРВИ 64 школьных класса. На дистанционном режиме учатся школьники 6−10-х классов.