Эр-Рияд, 23 ноября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о якобы состоявшейся тайной встрече наследного принца Мухаммеда бен Салмана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Госдепа США Майклом Помпео не соответствует действительности, заявил 23 ноября глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд телеканалу «Аль-Арабийя».

Kremlin.ru Мухаммед бен Салман

»Я встречал и провожал госсекретаря Помпео в аэропорту в Неоме и был на его встрече с наследным принцем. Израильтян не было», — заявил он.

По его словам, подобной встречи никогда не было, все переговоры велись только между представителями Саудовской Аравии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники в Израиле сообщили о секретных переговорах саудовского наследного принца с Нетаньяху и Помпео в присутствии главы Моссада Йосси Коэна.

Израильское правительство не подтвердило эту информацию, но и не стало ее опровергать.