Мурманск, 23 ноября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В Мурманской области план по вакцинации населения против гриппа выполнен на 85%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Уже более 85% от планового показателя мы выполнили, привиты уже более 355 человек», — сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прививку от гриппа сделали уже более 60 млн человек.