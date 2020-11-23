Москва, 23 ноября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Все разрабатываемые в России вакцины от COVID-19 будут включены в перечень жизненно важных препаратов. Об этом 23 ноября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса — вне зависимости от их наименований», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что вакцины должны быть доступны всем, кто хочет сделать прививку. В текущей ситуации важно, чтобы люди могли вовремя и без проблем получить все необходимые им лекарства или медицинские изделия, имели доступ к ним как можно раньше и не запускали болезнь, отметил он.

Премьер-министр добавил, что «это необходимо для борьбы не только с коронавирусом, но и со многими другими серьёзными заболеваниями».