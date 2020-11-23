Киев, 23 ноября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. На местных выборах партия «Слуга народа» заняла 1−3 места в 16 областях Украины и получила наибольший агрегированный результат в 14,5% голосов.

Пресс-служба МВД Украины

Соответствующий анализ сегодня, 23 ноября, обнародовала социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты отмечают, что пять парламентских партий вместе получили 51% поддержки, хотя на последних выборах в Верховную раду 2019 г. они получили 78%.

За «Слугой народа» следуют «Европейская солидарность» Порошенко — 13,7%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука — 12,5%, «За будущее» — 8,6% и «Батькивщина» Тимошенко — 8,5%. Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет порядка 22%. Отмечается, что проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.

Также социологи отмечают, что партия «Слуга народа» заняла лидирующие позиции (1−3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В свою очередь, «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила высокие результаты в регионах юга и востока, а также в Сумской области; «Европейская солидарность» заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве; «Батькивщина» получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской и Черновицкой областях.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись 25 октября. 19 ноября в ЦИК Украины объявили, что фактическим победителем выборов является «Слуга народа», которая в общей сложности получила 5809 депутатов в местных советах. Также в тройке лидеров — «Батькивщина» (4093 депутата) и «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую будет представлять 3881 депутат.