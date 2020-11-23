Калуга, 23 ноября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Отчёт о реализации программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» заслушали сегодня, 23 ноября, депутаты Городской думы Калуги на совместном заседании комитетов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Более 20 тыс. кв. м дорожного полотна отремонтировали в Калуге

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках программы выполнен ямочный ремонт на площади 20,4 тысяч кв. м., выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия более чем на 50 автомобильных дорогах, отремонтировано 50 остановочных павильонов, вывезено порядка 540 свалок, выполнялись работы по содержанию, уборке и текущему ремонту улично-дорожной сети. Протяжённость городских дорог, на которых осуществляется механизированная уборка, составляет 455 километров.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен ремонт 14 дорог протяжённостью 29,1 км, общая площадь ремонта составит 332,5 тысячи кв. метров. Также в рамках проекта заменено 37 остановочных павильонов. Выполнен ямочный ремонт дворовых территорий на площади 1442 кв. м. В целях повышения безопасности дорожного движения установлено 343 новых дорожных знаков, установлены искусственные неровности в районе школы № 35, нанесена дорожная разметка объёмом 52 тысячи кв. м.

Депутат Марина Костина подняла вопрос о ремонте в 2021 году улицы Ермоловской. Как сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, ремонт улицы будет возможен только при наличии дополнительного финансирования.

Также Марина Костина поинтересовалась перспективами развития системы уличного освещения. По словам Игоря Бугаенко, в настоящее время система работает достаточно эффективно, за последние пять лет количество светильников увеличилось вдвое, работа в этом направлении будет продолжена.