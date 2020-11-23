Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 18:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 58-летней пенсионерки, несколько раз ударившей и оскорбившей полицейского, который зафиксировал ее проезд без маски в общественном транспорте. Об этом случае 23 ноября сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

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Из материалов дела следует, что 19 ноября во время контроля выполнения требований регионального закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пушкинскому району остановил маршрутное такси. В салоне среди прочих находилась 58-летняя пассажирка без маски, что является нарушением упомянутого закона и влечет административную ответственность.

На неоднократные законные требования полицейского проследовать для составления протокола об административном правонарушении женщина ударила правоохранителя рукой по туловищу, а у здания полиции оскорбила его грубой нецензурной бранью. После чего подозреваемая во время личного досмотра вновь нанесла не менее трех ударов рукой в область левого плеча участкового.

Женщина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

«В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, на минувшей неделе трагический конфликт вокруг соблюдения масочного режима произошел в петербургской маршрутке в Красногвардейском районе. После того как один из пассажиров потребовал от попутчика надеть маску, он получил в ответ грубые ругательства. Завязалась потасовка, переместившаяся на остановку. Там ранее судимый мужчина, приехавший в Петербург из Оренбургской области, нанес смертельный удар ножом в спину 53-летнему жителю Ленобласти. Злоумышленник задержан и помещен в СИЗО на время следствия.