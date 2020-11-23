Москва, 23 ноября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Наиболее неблагополучные показатели по заболеваемости коронавирусом отмечены в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге, заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в Санкт-Петербурге

По ее словам, ситуация в российских регионах с коронавирусом разная по интенсивности эпидемиологического процесса.

«Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе, в Санкт-Петербурге, в Мурманской области, в Республике Коми, в Республике Тыва, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях», — сказала Анна Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора назвала категории людей, наиболее часто заражающихся коронавирусом.