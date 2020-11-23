Красногорск, 23 ноября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. С 1 ноября в Подмосковье был выявлено 482 факта несанкционированного сброса отходов. Об этом 23 ноября сообщил Госадмтехнадзор Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Отмечается, что с начала месяца инспекторы Госадмтехнадзора совместно с представителями ГИБДД и администраций муниципалитетов провели инспекционные мероприятия по 652 адресам в 55 муниципальных образованиях. По итогам мероприятий составлено 389 протоколов, возбуждены административные дела. На месте устранено 316 нарушений. На штрафстоянку помещены 14 автомобилей.

«В ходе действий сотрудников надзорного органа было выявлено 482 факта несанкционированного сброса отходов. Предотвращен сброс более 1,4 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов», — отмечается в сообщении.