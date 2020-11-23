Калуга, 23 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В школах Калуги около 65 учителей болеют COVID-19, и эта цифра постоянно меняется, заявила 23 ноября на планёрке в городской управе начальник управления образования Ольга Лыткина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам начальника управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой, две группы детского сада закрыты на карантин в связи с регистрацией случаев заболеваемости COVID-19 (детский сад «Ласточка» и детсад №18). Также в связи с выявленными случаями заражения три класса перешли на дистанционное обучение до 2 декабря (в ФТШ, школе №16 и Техническом лицее).

По информации министерства образования и науки области, в настоящее время в регионе закрыто на карантин из-за коронавируса пять классов в пяти школах Калуги, Обнинска, Дзержинского и Малоярославецкого районов.