Рязань, 23 ноября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Фрагменты бронебойных боеприпасов и контейнеры со следами повреждений обнаружены в Ряжском районе Рязанской области. Взрывотехники обследовали предметы и предали их сотрудникам полиции, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе регионального подразделения Росгвардии.

40.mchs.gov.ru Старые боеприпасы

Эксперты определили в находке 23 фрагмента бронебойных оперённых подкалиберных снарядов. Рядом обнаружены 15 контейнеров для хранения метательных зарядов и бронебойных снарядов со следами сильной деформации и механических повреждений.

Боеприпасы не представляют опасности — взрывотехники ОМОН установили, что они не содержат взрывчатого вещества.