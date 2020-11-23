Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга во вторник, 24 ноября, обсудит новые налоговые льготы для бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM. В повестке ближайшего заседания в Смольном оказались законопроект «О региональных инвестиционных проектах» и поправки в городской закон «О налоговых льготах».

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко признал, что у Петербурга сужается инструментарий по привлечению инвесторов из-за изменений в Налоговом кодексе, так как ряд льгот для вложений от 300 млн до 850 млн рублей скоро прекратят действовать.

В связи с этим Смольный пытается найти новые способы привлечения инвестиций. В качестве одного из вариантов называют «региональный инвестпроект» (РИП). Условием для включения в реестр РИП станет отсутствие обособленных подразделений предприятий в других регионах и реализация проекта единственным участником.

«Основные критерии РИП — это вложение инвестиций за 3 года от 50 млн до 500 млн рублей и за 5 лет свыше 500 млн рублей и выше. Также 90% выручки организации должны быть от реализации продукции нового производства, либо организация обязана вести раздельный налоговый учёт. Ограничений по количеству работающих нет, численность персонала зависит от потребностей нового производства. Всё исходит из логики запуска нового производства», — заявил Валерий Москаленко «Деловому Петербургу».

Подавать заявки, вероятно, можно будет в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Сам же реестр будет вести ФНС.