Киев, 23 ноября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Тотальный локдаун на Украине будет введен только в том случае, если система здравоохранения не сможет справиться с количеством больных коронавирусом.

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Об этом в эфире телеканала «Украина 24» 23 ноября заявил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Мокан отметил, что в численном выражении речь идет о 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки (сейчас этот показатель находится на уровне от 12 до 15 тыс. зоболевших).

«Полный локдаун может быть уместен как крайняя опция, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения», — уточнил политик.

ИА REGNUM напоминает, что до конца ноября на Украине действует т. н. «карантин выходного дня».

20 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что карантин выходного дня был определенной подготовкой для более жестких мер и в ближайшее время правительство может ввести полный локдаун, причем продлятся такие меры несколько недель.