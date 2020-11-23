Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Ленинградской области в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина открылся Центр управления регионом (ЦУР). Он будет координировать и повышать эффективность работы органов власти на онлайн-площадках: от государственных порталов до социальных сетей, сообщили 23 ноября в пресс-службе правительства Ленобласти.

Lenobl.ru В Центре управлением регионом Ленинградской области

ЦУР будет работать круглосуточно и с помощью мониторинга «Инцидент Менеджмент» выстраивать систему, благодаря которой любой житель Ленобласти сможет оперативно получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию региональных и местных властей. В Центре будут работать сотрудники профильных учреждений, что позволит сократить время межведомственного взаимодействия и максимально ускорить решение проблем.

«В нашем регионе проект воплощается при участии правительства Ленинградской области, поскольку у нас работа с обращениями уже достаточно давно эффективно выстроена», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

В областной администрации отметили, что только на личный инстаграм-аккаунт губернатора подписаны почти 55 тысяч человек. Ежедневно ему поступают сотни сообщений и комментариев от местных жителей и на все обращения глава региона лично или его помощники стараются ответить оперативно и быстро.

Ключевые темы поступающих в инстаграм-аккаунт главы региона обращений таковы: здравоохранение, образование, социальная защита, транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, обращение с отходами.

В администрации Ленобласти уверены, что Центр управления регионом усовершенствует и выведет на новый уровень взаимодействие власти с жителями.