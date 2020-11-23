Москва, 23 ноября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Наиболее часто среди других категорий жителей России, заражаются коронавирусом пожилые люди, сообщила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Виноградов. Бабы (Подруги) (фрагмент). 1893

По ее словам, среди людей, чей возраст превышает 60 лет, наблюдаются самые частые случаи заражения.

Кроме того, высокие значения этой статистики демонстрирует и категория граждан в возрасте от 30 до 49 лет.

«Самые высокие цифры на 100 тысяч населения — это сегодня среди людей старше 60 лет», — сказала Анна Попова.

«Мы опрашиваем всех заболевших, 85 процентов из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в России заразились коронавирусом более 1,54 млн человек.