Попова рассказала о тех, кто чаще других заражается коронавирусом
Москва, 23 ноября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Наиболее часто среди других категорий жителей России, заражаются коронавирусом пожилые люди, сообщила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, среди людей, чей возраст превышает 60 лет, наблюдаются самые частые случаи заражения.
Кроме того, высокие значения этой статистики демонстрирует и категория граждан в возрасте от 30 до 49 лет.
«Самые высокие цифры на 100 тысяч населения — это сегодня среди людей старше 60 лет», — сказала Анна Попова.
«Мы опрашиваем всех заболевших, 85 процентов из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки», — пояснила она.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в России заразились коронавирусом более 1,54 млн человек.