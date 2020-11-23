Брянск, 23 ноября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Виновным в контрабанде алкоголя и сигарет признали 57-летнего жителя Брянска. Предприниматель приобрёл для последующей реализации немаркированного товара на общую сумму 22 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

За колючей проволокой

В суде установлено, что с июля 2018 года по июль 2019 года мужчина приобрёл более 180 бутылок алкогольной продукции и 305 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость немаркированного товара составила более 22 млн рублей. Продукцию предприниматель планировал перепродать. К тому же злоумышленник использовал чужие товарные знаки известных производителей табачной продукции без договоров на право пользования ими, а также без соответствующей лицензии незаконно закупил и реализовывал другую алкогольную и спиртосодержащую продукцию на общую сумму более 250 тысяч рублей.

Советский районный суд г. Брянска приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2,2 млн рублей. Судья удовлетворил и гражданские иски потерпевших на общую сумму более 10 млн рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.