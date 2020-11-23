Москва, 23 ноября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Москве около 5 тыс. больничных коек находится в запасе. Об этом 23 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Mos.ru Сергей Собянин посещает московскую больницу

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"Мы держим в запасе большой коечный фонд, около 5 тысяч», — сказал мэр.

Он пояснил, что если взять всю 17-тысячную группировку коек, половина этих мест создана в резервных госпиталях.